Atelier | Tricot, broderie, crochet Quai Voltaire Langeac

Atelier | Tricot, broderie, crochet

Début : 2025-10-01 14:00:00

2025-10-01

Vous aimez les fils (à tricoter, à crocheter, à broder etc…) Vous avez des idées…. Vous aimeriez créer…. Alors venez nous rejoindre ! Ensemble on pourra relever les défis des projets communs ou individuels et passer de beaux moments de partage !

Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com

English :

Do you like yarn (knitting, crocheting, embroidery, etc.) Do you have any ideas? Would you like to create? Then come and join us! Together, we can meet the challenges of joint or individual projects, and enjoy some great times together!

German :

Sie mögen Garne (zum Stricken, Häkeln, Sticken usw.) Sie haben Ideen? Sie möchten gerne kreativ sein? Dann kommen Sie zu uns! Gemeinsam können wir uns den Herausforderungen gemeinsamer oder individueller Projekte stellen und schöne Momente des Austauschs verbringen!

Italiano :

Vi piace il filato (lavorare a maglia, all’uncinetto, ricamare, ecc.) Avete qualche idea? Volete creare? Allora unitevi a noi! Insieme potremo affrontare le sfide di progetti comuni o individuali e passare dei bei momenti in compagnia!

Espanol :

¿Te gusta el hilo (tejer, hacer ganchillo, bordar, etc.) ¿Tienes alguna idea? ¿Te gustaría crear? Entonces, ¡ven y únete a nosotros! Juntos podremos afrontar los retos de proyectos conjuntos o individuales y disfrutar de grandes momentos juntos

