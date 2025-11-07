ATELIER TRICOT CADEAU DE NOËL Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER TRICOT CADEAU DE NOËL

272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-11-07 10:00:00

fin : 2025-11-14 12:00:00

Date(s) :

2025-11-07 2025-11-14 2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05

Démarrage projet bonnet, écharpe, mitaine…

Durée 2h00 Tarif 18€ (hors fournitures à choisir en boutique)

272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26 contact@laiguilledespins.fr

