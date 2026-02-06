Atelier tricot Casteljaloux

Atelier tricot Casteljaloux lundi 23 février 2026.

Le Grand Bain Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-23
fin : 2026-02-23

2026-02-23

Atelier tricot et jeux d’aiguilles Tricoto-Tricota , 2 lundis par mois.
Ouvert à tous.
Animé par la Grande Rue du Gem.   .

Le Grand Bain Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 72 96 26 

