Atelier tricot crochet – Espace de la Gare Argelès-Gazost, 28 mai 2025 14:00, Argelès-Gazost.

Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-05-28 14:00:00

fin : 2025-05-28 16:00:00

2025-05-28

Échange de savoir-faire à la Gare avec les Tricoteuses qui se retrouvent chaque semaine pour partager cette passion commune dans la convivialité.

A vos fils et aiguilles !

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22

English :

Exchange know-how at La Gare with the Knitters, who meet every week to share this common passion in a convivial atmosphere.

To your yarns and needles!

German :

Austausch von Know-how im Bahnhof mit den Strickerinnen, die sich jede Woche treffen, um ihre gemeinsame Leidenschaft in geselliger Runde zu teilen.

An die Fäden und Nadeln!

Italiano :

Scambiate le vostre abilità a La Gare con le Knitters, che si riuniscono ogni settimana per condividere la loro passione per il lavoro a maglia.

Preparate filati e aghi!

Espanol :

Intercambie habilidades en La Gare con los Knitters, que se reúnen cada semana para compartir su pasión por el punto.

¡Prepare sus hilos y agujas!

L'événement Atelier tricot crochet Argelès-Gazost a été mis à jour le 2025-05-13