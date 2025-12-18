Atelier tricot/crochet Honfleur
Atelier tricot/crochet Honfleur samedi 10 janvier 2026.
Atelier tricot/crochet
Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 10:00:00
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Venez vous initier aux divers travaux d’aiguilles, crochet et tricot.
Tous les niveaux sont les bienvenus
vous n’avez jamais touché d’aiguilles mais souhaitez vous lancer ? Vous avez quelques acquis mais aimeriez les approfondir ? Vous maîtrisez les travaux d’aiguilles mais êtes coincé·e dans un ouvrage ou vous voulez tout simplement passer un bon moment entre passionné·es ?
Venez aux ateliers tricot/crochet !
Apportez votre laine et vos crochets, il n’y aura plus qu’à vous laisser guider.
Des aiguilles pour tricoter peuvent être prêtées sur place (pas les crochets). .
Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier tricot/crochet Honfleur a été mis à jour le 2025-12-18 par Calvados Attractivité