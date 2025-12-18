Atelier tricot/crochet Honfleur

Atelier tricot/crochet

Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Venez vous initier aux divers travaux d’aiguilles, crochet et tricot.

Tous les niveaux sont les bienvenus

vous n’avez jamais touché d’aiguilles mais souhaitez vous lancer ? Vous avez quelques acquis mais aimeriez les approfondir ? Vous maîtrisez les travaux d’aiguilles mais êtes coincé·e dans un ouvrage ou vous voulez tout simplement passer un bon moment entre passionné·es ?

Venez aux ateliers tricot/crochet !

Apportez votre laine et vos crochets, il n’y aura plus qu’à vous laisser guider.

Des aiguilles pour tricoter peuvent être prêtées sur place (pas les crochets). .

Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie

