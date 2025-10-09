Atelier tricot & crochet Salle des fêtes Huriel

Atelier tricot & crochet Salle des fêtes Huriel jeudi 9 octobre 2025.

Atelier tricot & crochet

Salle des fêtes Rue du Pressoir Huriel Allier

Début : 2025-10-09 14:00:00

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Le GCLH vous propose un moment créatif et convivial autour du fil et des aiguilles.

Que vous soyez débutant(e) ou passionné(e), venez partager vos astuces, apprendre de nouvelles techniques et passer un agréable moment ensemble.

Salle des fêtes Rue du Pressoir Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08 mairie@huriel.fr

English :

The GCLH invites you to spend some creative time with thread and needles.

Whether you’re a beginner or an enthusiast, come and share your tips, learn new techniques and spend some quality time together.

German :

Der GCLH bietet Ihnen einen kreativen und geselligen Moment rund um Nadel und Faden.

Egal, ob Sie Anfänger oder leidenschaftlich sind, kommen Sie und teilen Sie Ihre Tricks, lernen Sie neue Techniken und verbringen Sie eine angenehme Zeit miteinander.

Italiano :

Il GCLH vi invita a trascorrere un po’ di tempo creativo con fili e aghi.

Che siate principianti o appassionati, venite a condividere i vostri consigli, a imparare nuove tecniche e a trascorrere del tempo insieme.

Espanol :

El GCLH le invita a pasar un rato creativo con hilos y agujas.

Tanto si eres principiante como aficionado, ven a compartir tus trucos, aprender nuevas técnicas y pasar un rato agradable juntos.

