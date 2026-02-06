Atelier tricot crochet Le Plessis-Belleville

Atelier tricot crochet

45 Route de Paris Le Plessis-Belleville Oise

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Envie de découvrir une activité douce, relaxante et pleine de créativité ?

Participez aux ateliers d’initiation au tricot ou au crochet, animés par Rachel de Bisoumaille.

Que vous soyez totalement débutant(e) ou curieux(se) d’essayer une nouvelle activité manuelle, ces séances sont faites pour vous !

Deux dates au choix

️ Samedi 14 mars 2026 de 10h30 à 12h00

️ Samedi 11 avril 2026 de 10h30 à 12h00

Durant cet atelier convivial, vous apprendrez les bases du tricot ou du crochet, guidé(e) pas à pas par une créatrice passionnée.

Tout le matériel est fourni repartez avec votre première réalisation et l’envie de continuer chez vous !

Tarif 30 € par personne fournitures incluses

La Fabrik des Créateurs

Centre commercial Les Portes du Valois Le Plessis-Belleville

️ Réservation directement en boutique.

Un moment créatif, chaleureux et accessible à tous… il ne vous reste plus qu’à choisir votre date !

45 Route de Paris Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France +33 6 29 23 71 10 lafabrikdescreateurs@gmail.com

English :

Would you like to discover a gentle, relaxing and creative activity?

Join Rachel de Bisoumaille?s introductory knitting or crochet workshops.

Whether you’re a complete beginner or just curious to try out a new manual activity, these sessions are for you!

? A choice of two dates:

?? Saturday, March 14, 2026 ? 10:30 a.m. to 12:00 p.m

?? Saturday, April 11, 2026 ? 10:30am 12:00pm

During this friendly workshop, you’ll learn the basics of knitting or crochet, guided step by step by a passionate designer.

All materials are provided: leave with your first creation and the desire to continue at home!

? Price: 30 ? per person ? supplies included

? La Fabrik des Créateurs

Center commercial Les Portes du Valois Le Plessis-Belleville

?? Book directly in store.

A creative moment, warm and accessible to all? all you have to do is choose your date!

