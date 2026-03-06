Atelier tricot, crochet… (mercredi) Rue des halles Coulonges-sur-l’Autize

Atelier tricot, crochet… (mercredi)

Coulonges-sur-l'Autize

Début : 2026-03-11

fin : 2026-06-24

Ateliers tricot, crochet les mercredis

Vous n’avez jamais touché une aiguille de votre vie et vous voulez découvrir le b.a. ba ?

Ou vous maitrisez quelques techniques et vous êtes prêts à partager ?

Venez nous rejoindre pour un moment de partage et d’échanges.

Les dons de matériel sont aussi bienvenus !

Rue des halles Bibliothèque Coulonges-sur-l'Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

