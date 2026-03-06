Atelier tricot, crochet… (mercredi) Rue des halles Coulonges-sur-l’Autize
Rue des halles Bibliothèque Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Début : 2026-03-11
fin : 2026-06-24
2026-03-11
Ateliers tricot, crochet les mercredis
Vous n’avez jamais touché une aiguille de votre vie et vous voulez découvrir le b.a. ba ?
Ou vous maitrisez quelques techniques et vous êtes prêts à partager ?
Venez nous rejoindre pour un moment de partage et d’échanges.
Les dons de matériel sont aussi bienvenus !
Rue des halles Bibliothèque Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 14 47 bibliotheque@coulongessurlautize.com
