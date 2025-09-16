Atelier tricot-crochet La Foyothèque Nommay
Atelier tricot-crochet
La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay
2025-09-16 14:30:00
2025-12-30 17:00:00
2025-09-16
La Foyothèque vous propose pour la rentrée un atelier Tricot…Thé et Crochet…Thé
Apprenez la base du tricot et ou du crochet ou venez partager vos connaissances autour d’un thé
Tous les mardi après-midi entre 14h30 et 17h à partir du 16 septembre (hors vacances scolaires). .
La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 70 12 mediatheuqe-nommay@orange.fr
