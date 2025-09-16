Atelier tricot-crochet La Foyothèque Nommay

Atelier tricot-crochet La Foyothèque Nommay mardi 16 septembre 2025.

Atelier tricot-crochet

La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay Doubs

Gratuit

Début : 2025-09-16 14:30:00
fin : 2025-12-30 17:00:00

2025-09-16

La Foyothèque vous propose pour la rentrée un atelier Tricot…Thé et Crochet…Thé

Apprenez la base du tricot et ou du crochet ou venez partager vos connaissances autour d’un thé

Tous les mardi après-midi entre 14h30 et 17h à partir du 16 septembre (hors vacances scolaires).   .

La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 70 12  mediatheuqe-nommay@orange.fr

