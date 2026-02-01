Atelier Tricot crochet Médiathèque Saint-Genis-de-Saintonge
Atelier Tricot crochet Médiathèque Saint-Genis-de-Saintonge mercredi 11 février 2026.
Atelier Tricot crochet
Médiathèque 6 route de Jonzac Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-04-08 16:30:00
Date(s) :
2026-02-11 2026-03-25 2026-04-08
Atelier tricot crochet
.
Médiathèque 6 route de Jonzac Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 85 53 mediatheque_stgenis@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Knitting crochet workshop
L’événement Atelier Tricot crochet Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2026-02-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge