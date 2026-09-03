Atelier tricot et crochet Jumilhac-le-Grand
samedi 10 octobre 2026 · Jumilhac-le-Grand
Informations pratiques
Jumilhac-le-Grand
Atelier tricot et crochet
Bibliothèque Jumilhac-le-Grand Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-10 16:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-11-14 2026-12-12
Envie de passer un moment chaleureux et créatif, rejoignez-nous ! Gratuit – nombre de places limitées, inscriptions obligatoires
Envie de passer un moment chaleureux et créatif, rejoignez-nous ! Gratuit – nombre de places limitées, inscriptions obligatoires .
Bibliothèque Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 07 34
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English : Atelier tricot et crochet
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L’événement Atelier tricot et crochet Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-09-03 par Isle-Auvézère
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