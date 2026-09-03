Informations pratiques

Jumilhac-le-Grand

Atelier tricot et crochet

Bibliothèque Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-10 16:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-11-14 2026-12-12

Envie de passer un moment chaleureux et créatif, rejoignez-nous ! Gratuit – nombre de places limitées, inscriptions obligatoires

Envie de passer un moment chaleureux et créatif, rejoignez-nous ! Gratuit – nombre de places limitées, inscriptions obligatoires .

Bibliothèque Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 07 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier tricot et crochet

Want to enjoy a warm and creative experience? Join us! Free—limited space available; registration required

L’événement Atelier tricot et crochet Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-09-03 par Isle-Auvézère