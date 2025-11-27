Atelier tricot et crochet L’Auventine Saint-Auvent
Atelier tricot et crochet
L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent Haute-Vienne
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27
2025-11-27
Venez découvrir ou vous perfectionner dans l’art du tricot ou du crochet. .
