Atelier tricot et crochet Tocane-Saint-Apre

Atelier tricot et crochet

Atelier tricot et crochet Tocane-Saint-Apre mercredi 1 octobre 2025.

Atelier tricot et crochet

6 Place de Saint-Apre Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01 14:00:00
fin : 2025-10-01 16:00:00

Date(s) :
2025-10-01

Atelier tricot et crochet Gratuit et convivial pour vous guider et échanger
Atelier tricot et crochet Gratuit et convivial pour vous guider et échanger   .

6 Place de Saint-Apre Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60 

English : Atelier tricot et crochet

Knitting and crochet workshop Free and friendly to guide and exchange ideas

German : Atelier tricot et crochet

Strick- und Häkel-Atelier Kostenlos und gesellig, um Sie anzuleiten und sich auszutauschen

Italiano :

Laboratorio di maglia e uncinetto Gratuito e amichevole per guidarvi e condividere idee

Espanol : Atelier tricot et crochet

Taller de punto y ganchillo Gratuito y acogedor para guiarte y compartir ideas

L’événement Atelier tricot et crochet Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2025-09-09 par Val de Dronne