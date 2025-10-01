Atelier tricot et crochet Tocane-Saint-Apre
Atelier tricot et crochet Tocane-Saint-Apre mercredi 1 octobre 2025.
Atelier tricot et crochet
6 Place de Saint-Apre Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01 14:00:00
fin : 2025-10-01 16:00:00
Date(s) :
2025-10-01
Atelier tricot et crochet Gratuit et convivial pour vous guider et échanger
Atelier tricot et crochet Gratuit et convivial pour vous guider et échanger .
6 Place de Saint-Apre Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60
English : Atelier tricot et crochet
Knitting and crochet workshop Free and friendly to guide and exchange ideas
German : Atelier tricot et crochet
Strick- und Häkel-Atelier Kostenlos und gesellig, um Sie anzuleiten und sich auszutauschen
Italiano :
Laboratorio di maglia e uncinetto Gratuito e amichevole per guidarvi e condividere idee
Espanol : Atelier tricot et crochet
Taller de punto y ganchillo Gratuito y acogedor para guiarte y compartir ideas
L’événement Atelier tricot et crochet Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2025-09-09 par Val de Dronne