Atelier Tricot et jeux Bibliothèque Argentonnay

Atelier Tricot et jeux

Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Petits et grands, venez papoter, jouer, tricoter ou simplement partager un moment convivial. .

Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 75 46 bibliotheque.argentonnay@agglo2b.fr

