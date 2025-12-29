Atelier Tricot et jeux Bibliothèque Argentonnay
Atelier Tricot et jeux
Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay Deux-Sèvres
Petits et grands, venez papoter, jouer, tricoter ou simplement partager un moment convivial. .
Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 75 46 bibliotheque.argentonnay@agglo2b.fr
English : Atelier Tricot et jeux
