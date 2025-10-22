Atelier tricot intergénérationnel Médiathèque intercommunale Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais

Atelier tricot intergénérationnel Médiathèque intercommunale Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais mercredi 22 octobre 2025.

Atelier tricot intergénérationnel

Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Début : 2025-10-22 16:00:00

fin : 2025-10-22 18:00:00

2025-10-22 2025-10-29

Venez tricoter à la médiathèque, en partageant des méthodes

entre générations. Mère et fille s’adressent aux débutant.e.s, pour confectionner bonnets et écharpes.

Apportez vos pelotes de laine orphelines et vos aiguilles à tricoter, si vous en avez !

Tout public, sans inscription .

Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 e.corbe@sudvendeelittoral.fr

