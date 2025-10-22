Atelier tricot intergénérationnel Médiathèque intercommunale Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais
Atelier tricot intergénérationnel
Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Début : 2025-10-22 16:00:00
fin : 2025-10-22 18:00:00
Venez tricoter à la médiathèque, en partageant des méthodes
entre générations. Mère et fille s’adressent aux débutant.e.s, pour confectionner bonnets et écharpes.
Apportez vos pelotes de laine orphelines et vos aiguilles à tricoter, si vous en avez !
Tout public, sans inscription .
+33 2 28 14 20 16 e.corbe@sudvendeelittoral.fr
