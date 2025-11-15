Atelier tricot La Meilleraie-Tillay
Atelier tricot La Meilleraie-Tillay samedi 15 novembre 2025.
Atelier tricot
6 Rue Serpentine La Meilleraie-Tillay Vendée
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 16:30:00
2025-11-15
Un après-midi convivial pour apprendre à tricoter, ou transmettre son savoir.
Gratuit, ouvert à tous débutants et confirmés .
6 Rue Serpentine La Meilleraie-Tillay 85700 Vendée Pays de la Loire
English :
Knitting workshop
German :
Strick-Workshop
Italiano :
Laboratorio di maglieria
Espanol :
Taller de punto
