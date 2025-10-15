Atelier tricot Café-épicerie du Plan B La Turballe

Atelier tricot

Café-épicerie du Plan B 12 place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2025-10-15 10:00:00

fin : 2025-11-18 12:00:00

2025-10-15 2025-11-18 2025-12-10

L’association du Plan B, propose un moment pour toutes et tous, tout niveau de tricot !

Débutant/es ou confirmé/es, bienvenu/es, Il suffit d’apporter de la laine, des aiguilles et un projet si vous en avez.

On vous propose un temps d’échange et de technique. .

+33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

