Atelier Tricot Place Balsegur Monflanquin vendredi 10 octobre 2025.

Place Balsegur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-10
2025-10-10

Débutant.es ou confirmé.es, venez passer un moment de détente en tricotant.
Matériel sur place.
Place Balsegur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67  descaratz@gmail.com

English : Atelier Tricot

Whether you’re a beginner or an experienced knitter, come and spend a relaxing moment knitting.
Materials available on site.

German : Atelier Tricot

Anfänger oder Fortgeschrittene, kommen Sie und verbringen Sie einen entspannten Moment beim Stricken.
Material vor Ort.

Italiano :

Che siate principianti o esperti, venite a godervi un momento di relax lavorando a maglia.
I materiali sono disponibili in loco.

Espanol : Atelier Tricot

Tanto si eres principiante como si tienes experiencia tejiendo, ven y disfruta de un momento relajante tejiendo.
Materiales disponibles in situ.

