Atelier Tricot Place Balsegur Monflanquin
Atelier Tricot Place Balsegur Monflanquin vendredi 10 octobre 2025.
Atelier Tricot
Place Balsegur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne
Gratuit
Gratuit
Date : 2025-10-10
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Débutant.es ou confirmé.es, venez passer un moment de détente en tricotant.
Matériel sur place.
Place Balsegur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
English : Atelier Tricot
Whether you’re a beginner or an experienced knitter, come and spend a relaxing moment knitting.
Materials available on site.
German : Atelier Tricot
Anfänger oder Fortgeschrittene, kommen Sie und verbringen Sie einen entspannten Moment beim Stricken.
Material vor Ort.
Italiano :
Che siate principianti o esperti, venite a godervi un momento di relax lavorando a maglia.
I materiali sono disponibili in loco.
Espanol : Atelier Tricot
Tanto si eres principiante como si tienes experiencia tejiendo, ven y disfruta de un momento relajante tejiendo.
Materiales disponibles in situ.
L’événement Atelier Tricot Monflanquin a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Coeur de Bastides