Atelier tricot ou crochet Rue de Ster Vad Pont-l’Abbé

Atelier tricot ou crochet

Rue de Ster Vad Recyclerie Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Atelier Tricot ou Crochet

Ouvert à tous dès 13 ans, débutants comme confirmés !

✨ Au programme

♻️ Pelotes récupérées & matériaux de seconde vie

Bonne humeur avec les bénévoles de la P’tite Boîte

Apprendre, créer, partager

Au choix tricot ou crochet

5 € 2,50 € pour les bénévoles actifs

Inscription par téléphone ou par mail

Organisé par La Ptite Boîte Recyclerie .

Rue de Ster Vad Recyclerie Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 9 84 51 12 83

