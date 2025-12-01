Atelier tricot ou crochet Rue de Ster Vad Pont-l’Abbé
Atelier tricot ou crochet Rue de Ster Vad Pont-l’Abbé samedi 20 décembre 2025.
Début : 2025-12-20 14:30:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Atelier Tricot ou Crochet
Ouvert à tous dès 13 ans, débutants comme confirmés !
✨ Au programme
♻️ Pelotes récupérées & matériaux de seconde vie
Bonne humeur avec les bénévoles de la P’tite Boîte
Apprendre, créer, partager
Au choix tricot ou crochet
5 € 2,50 € pour les bénévoles actifs
Inscription par téléphone ou par mail
Organisé par La Ptite Boîte Recyclerie .
Rue de Ster Vad Recyclerie Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 9 84 51 12 83
