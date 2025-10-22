ATELIER TRICOT & PAPOTAGE OFFICE DE TOURISME Montréjeau

ATELIER TRICOT & PAPOTAGE OFFICE DE TOURISME Montréjeau mercredi 22 octobre 2025.

ATELIER TRICOT & PAPOTAGE

OFFICE DE TOURISME 6 Rue du Barry Montréjeau Haute-Garonne

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-11-19 16:00:00

2025-10-22 2025-10-29 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17

Un moment d’échange autour du tricot!

Venez partager un moment convivial autour du fil , de la laine, de la maille.. Ambiance décontractée autour de l’échange, du partage , du conseil pour des moments doux entre les générations qui veulent débuter le tricot ou le crochet et ceux qui veulent partager leur savoir faire. Les messieurs sont les bienvenus!

Nous vous attendons avec votre projet et votre matériel lors des mercredis après- midi de 14h00 à 16h00.

Atelier animé par Laurence Vaissière , l’atelier de Sagilia de Montréjeau. Sur inscription participation chapeau. .

OFFICE DE TOURISME 6 Rue du Barry Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61

English :

A moment of exchange around knitting!

German :

Ein Moment des Austauschs rund ums Stricken!

Italiano :

Un’occasione per parlare di lavoro a maglia!

Espanol :

Una oportunidad para hablar de tejer

