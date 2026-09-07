Atelier tricot Boulevard Albert Einstein Pierrelatte

Informations pratiques

Pierrelatte

Atelier tricot

Boulevard Albert Einstein Bibliothèque municipale Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 15:00:00

fin : 2026-11-03 16:00:00

Date(s) :

2026-11-03 2026-11-10 2026-11-17 2026-11-24

Apprenez à tricoter une écharpe pour l’hiver ! La bibliothèque propose des ateliers participatifs pour partager des savoir-faire, découvrir de nouvelles activités et créer du lien entre habitants. Sur inscription.

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Boulevard Albert Einstein Bibliothèque municipale Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr

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English :

Learn how to knit a winter scarf! The library offers hands-on workshops to share skills, discover new activities, and build connections among residents. Registration required.

L’événement Atelier tricot Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence