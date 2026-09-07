Atelier tricot Boulevard Albert Einstein Pierrelatte
mardi 3 novembre 2026 · Boulevard Albert Einstein · Pierrelatte
Informations pratiques
Pierrelatte
Atelier tricot
Boulevard Albert Einstein Bibliothèque municipale Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 15:00:00
fin : 2026-11-03 16:00:00
Date(s) :
2026-11-03 2026-11-10 2026-11-17 2026-11-24
Apprenez à tricoter une écharpe pour l’hiver ! La bibliothèque propose des ateliers participatifs pour partager des savoir-faire, découvrir de nouvelles activités et créer du lien entre habitants. Sur inscription.
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Boulevard Albert Einstein Bibliothèque municipale Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr
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English :
Learn how to knit a winter scarf! The library offers hands-on workshops to share skills, discover new activities, and build connections among residents. Registration required.
L’événement Atelier tricot Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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