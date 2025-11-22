Atelier Tricot Réalisation d’un Mandala Attrape-rêve La Fabrik Sauzé-Vaussais

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Fabrik 1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Pour ce trimestre, l’atelier tricot fait peau neuve. Les supers bénévoles vous proposent d’apprendre ou d’approfondir le tricot crochet en réalisant un mandala. Trois séances seront peut-être nécessaires pour cela (une par mois). C’est la dernière séance mais vous pouvez toujours venir, on vous aidera à raccrocher les mailles. Sinon, il est toujours possible d’apprendre à tricoter, tout simplement   .

La Fabrik 1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61  mediatheque@sauze-entre-bois.fr

