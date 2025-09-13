Atelier Tricot réparation à la Recyclette Caen
Atelier Tricot réparation à la Recyclette Caen samedi 13 septembre 2025.
Atelier Tricot réparation à la Recyclette
102 Avenue Henry Chéron Caen Calvados
Début : 2025-09-13 10:30:00
fin : 2025-09-13 12:00:00
2025-09-13
Venez avec vos pulls, écharpes ou chaussettes préférés pour réparer les trous et leur donner une nouvelle vie. Vous pourrez apprendre différentes techniques de raccommodage, discrètes ou pleine de fantaisie !
Réparation et accompagnement créations personnelles.
Participation libre pour l’atelier, adhésion à l’association Vent d’Ouest obligatoire (10€/an). .
102 Avenue Henry Chéron Caen 14000 Calvados Normandie contact@votc.fr
English : Atelier Tricot réparation à la Recyclette
Come along with your favorite sweaters, scarves or socks to mend holes and give them new life. You’ll be able to learn a variety of mending techniques, both discreet and imaginative!
German : Atelier Tricot réparation à la Recyclette
Komm mit deinen Lieblingspullovern, -schals oder -socken, um Löcher zu flicken und ihnen ein neues Leben zu geben. Du kannst verschiedene Flicktechniken lernen, diskrete oder fantasievolle!
Italiano :
Venite con i vostri maglioni, sciarpe o calzini preferiti per riparare i buchi e dare loro nuova vita. Potrete imparare diverse tecniche di rammendo, discrete e fantasiose!
Espanol :
Ven con tus jerseys, bufandas o calcetines favoritos para remendar agujeros y darles una nueva vida. Aprenderás diferentes técnicas de reparación, discretas e imaginativas
L’événement Atelier Tricot réparation à la Recyclette Caen a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Caen la Mer