Atelier tricot Place du Queyla Saint-Félix-de-Villadeix

Atelier tricot

Place du Queyla Le Tricoteur Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Partagez un moment convivial avec les résidentes passionnées de la Peyrouse.

Ces ateliers ont pour projet de créer une œuvre de Yarn bombing (tricot urbain) avec les tricots fabriqués lors de ces ateliers. L’objectif est la sensibilisation du public à la surdicécité qui est un handicap rare qui combine une déficience auditive rare pouvant être plus ou moins sévère. .

Place du Queyla Le Tricoteur Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 16 24 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier tricot

L’événement Atelier tricot Saint-Félix-de-Villadeix a été mis à jour le 2026-02-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides