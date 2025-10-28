Atelier tricot Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages

Atelier tricot Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages mardi 28 octobre 2025.

Atelier tricot

Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 10:30:00
fin : 2025-10-28 12:00:00

Date(s) :
2025-10-28

Atelier tricot à la médiathèque Le Cœur Battant.   .

Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 81 23 14 29 

English : Atelier tricot

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier tricot Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2025-08-29 par Coutances Tourisme