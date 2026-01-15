Atelier tricot Tocane-Saint-Apre
Atelier tricot Tocane-Saint-Apre mercredi 4 février 2026.
Atelier tricot
6 Place de Saint-Apre Tocane-Saint-Apre Dordogne
Début : 2026-02-04 14:00:00
fin : 2026-02-04 16:00:00
2026-02-04
Atelier tricot Atelier gratuit et convivial pour vous guider et échanger autour du tricot et crochet
Amenez votre ouvrage ou votre matériel si vous en avez. .
6 Place de Saint-Apre Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60
English : Atelier tricot
Knitting workshop Free, friendly workshop to guide you in knitting and crochet
Bring your own work or materials if you have any.
