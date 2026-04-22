Tocane-Saint-Apre

Atelier tricot

6 Place de Saint-Apre Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-05-06 16:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Atelier tricot Atelier gratuit et convivial pour vous guider et échanger autour du tricot et crochet

Amenez votre ouvrage ou votre matériel si vous en avez.

Atelier tricot Atelier gratuit et convivial pour vous guider et échanger autour du tricot et crochet

Amenez votre ouvrage ou votre matériel si vous en avez. .

6 Place de Saint-Apre Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Knitting workshop Free, friendly workshop to guide you in knitting and crochet

Bring your own work or materials if you have any.

L’événement Atelier tricot Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-04-22 par Val de Dronne