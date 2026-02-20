Atelier Tricot Tricotons ensemble ! Médiathèque Valence Sud Valence
Atelier Tricot Tricotons ensemble ! Médiathèque Valence Sud Valence samedi 7 mars 2026.
Atelier Tricot Tricotons ensemble !
Médiathèque Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence Drôme
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
2026-03-07
Envie de tricoter en papotant ?
Besoin de conseil pour débuter ?
Venez nous retrouver à la médiathèque.
Matériel d’initiation fourni par notre Trico-troc.
Médiathèque Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 93 82 mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr
English :
Want to knit while chatting?
Need advice on how to get started?
Come and meet us at the media library.
Introductory materials provided by our Trico-troc.
L’événement Atelier Tricot Tricotons ensemble ! Valence a été mis à jour le 2026-02-20 par Valence Romans Tourisme