Atelier Tricot Tricotons ensemble ! Médiathèque Valence Sud Valence

Atelier Tricot Tricotons ensemble !

Médiathèque Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence Drôme

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Envie de tricoter en papotant ?

Besoin de conseil pour débuter ?

Venez nous retrouver à la médiathèque.

Matériel d’initiation fourni par notre Trico-troc.

Médiathèque Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 93 82 mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr

English :

Want to knit while chatting?

Need advice on how to get started?

Come and meet us at the media library.

Introductory materials provided by our Trico-troc.

L’événement Atelier Tricot Tricotons ensemble ! Valence a été mis à jour le 2026-02-20 par Valence Romans Tourisme