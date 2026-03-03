Atelier tricot Médiathèque Roland Barthes Urt

Atelier tricot

Atelier tricot Médiathèque Roland Barthes Urt vendredi 27 mars 2026.

Atelier tricot

Médiathèque Roland Barthes 156 avenue de Gascogne Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27

Date(s) :
2026-03-27

Envie de partager un moment chaleureux autour du tricot ?
Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), venez échanger vos astuces, progresser, créer et passer un moment convivial.
Entrée libre   .

Médiathèque Roland Barthes 156 avenue de Gascogne Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 01 60  mediatheque@urt.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier tricot

L’événement Atelier tricot Urt a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme Pays Basque