Atelier tricot Médiathèque Roland Barthes Urt

Atelier tricot

Médiathèque Roland Barthes 156 avenue de Gascogne Urt Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Envie de partager un moment chaleureux autour du tricot ?

Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), venez échanger vos astuces, progresser, créer et passer un moment convivial.

Entrée libre .

Médiathèque Roland Barthes 156 avenue de Gascogne Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 01 60 mediatheque@urt.fr

English : Atelier tricot

