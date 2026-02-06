Atelier tricot Ussel

Atelier tricot

4 Rue du 4 Septembre Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-20

La médiathèque invite les jeunes curieux à découvrir l’art du tricot lors d’un atelier spécialement conçu pour les débutants.

Guidés pas à pas, ils réaliseront leurs premières mailles et repartiront avec une petite création faite de leurs propres mains.

Cet atelier est une belle occasion d’expérimenter une activité manuelle apaisante, de partager un moment ludique et de s’initier à un savoir-faire traditionnel.

Animé par Colette de l’atelier Tricotage et papotage.

L’atelier est ouvert aux enfants à partir de 7 ans.

Attention le matériel n’est pas fourni. Nous vous recommandons de la laine et des aiguilles de 3,5.

Public jeunesse dès 7 ans Débutants Gratuit sur réservation .

4 Rue du 4 Septembre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

