ATELIER TRICOT – Ventalon en Cévennes, 17 mai 2025 14:00, Ventalon en Cévennes.

Lozère

ATELIER TRICOT Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes Lozère

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Tous les 3ème samedis du mois, c’est atelier tricot à l’Espinas. On échange des techniques, on apprend, on se motive… Un moment ouvert à toutes et tous !

Relais de l’Espinas

Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35 contact@epidemains.org

English :

Every 3rd Saturday of the month, there’s a knitting workshop at l’Espinas. We exchange techniques, learn and motivate each other… Open to all!

German :

Jeden dritten Samstag im Monat findet in L’Espinas ein Strickworkshop statt. Wir tauschen Techniken aus, lernen und motivieren uns gegenseitig… Ein Moment, der für alle offen ist!

Italiano :

Ogni terzo sabato del mese si tiene un laboratorio di maglia a l’Espinas. Ci scambiamo le tecniche, impariamo e ci motiviamo a vicenda… È aperto a tutti!

Espanol :

Cada tercer sábado del mes, hay un taller de punto en l’Espinas. Intercambiamos técnicas, aprendemos y nos motivamos mutuamente… ¡Está abierto a todos!

