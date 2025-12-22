ATELIER TRICOT, Ventalon en Cévennes

ATELIER TRICOT

Relais de l'Espinas Ventalon en Cévennes Lozère

Début : 2026-01-03 14:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

2026-01-03 2026-01-17 2026-02-07 2026-02-21 2026-03-07 2026-03-21 2026-04-04 2026-04-18 2026-05-02 2026-05-16

L’atelier tricot reprend les 3èmes samedi du mois de 14h à 17h.

Viens essayer de nouvelles techniques, découvrir le maniement des aiguilles et rencontrer des passionné-e-s !

Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35

English :

The knitting workshop resumes on the 3rd Saturday of the month from 2pm to 5pm.

Come and try out new techniques, learn how to handle needles and meet other knitting enthusiasts!

