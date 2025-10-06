ATELIER TRICOT Villefort

ATELIER TRICOT Villefort lundi 13 octobre 2025.

ATELIER TRICOT

Salle des Aînés ruraux Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-13 17:00:00

fin : 2025-10-13 19:00:00

Date(s) :

2025-10-13

L’atelier tricot est une activité portée par les bénévoles de Générations Mouvement Parenthèse chaleureuse où l’on échange astuces, points et motifs, mais aussi rires et discussions, tous les lundis de 17h à 19h. Que vous soyez débutant·e ou déjà expert·e des aiguilles, chacun·e apporte son fil !

Gratuit (juste inscription au foyer rural).

L’atelier tricot est une activité portée par les bénévoles de Générations Mouvement Parenthèse chaleureuse où l’on échange astuces, points et motifs, mais aussi rires et discussions, tous les lundis de 17h à 19h. Que vous soyez débutant·e ou déjà expert·e des aiguilles, chacun·e apporte son fil !

Gratuit (juste inscription au foyer rural). .

Salle des Aînés ruraux Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69 contact@frpv48.fr

English :

The knitting workshop is an activity run by Générations Mouvement volunteers. It’s a warm place to exchange tips, stitches and patterns, as well as laughter and discussion, every Monday from 5pm to 7pm. Whether you’re a beginner or already a needle expert, everyone brings their own thread!

Free (just register at the foyer rural).

German :

Die Strickwerkstatt ist eine Aktivität, die von den Freiwilligen von Générations Mouvement getragen wird. Jeden Montag von 17 bis 19 Uhr tauscht man hier Tipps, Stiche und Muster aus, lacht und diskutiert aber auch. Egal, ob Sie Anfänger/in oder bereits Nadel-Experte/in sind, jeder bringt seinen Faden mit!

Kostenlos (nur Anmeldung im Foyer rural).

Italiano :

Il laboratorio di maglia è un’attività gestita dalle volontarie di Générations Mouvement: un luogo caldo e accogliente dove scambiarsi consigli, punti e modelli, ma anche risate e discussioni, ogni lunedì dalle 17.00 alle 19.00. Che siate principianti o già esperti di aghi, ognuno porta il proprio filo!

L’iscrizione è gratuita (basta registrarsi presso il foyer rurale).

Espanol :

El taller de punto es una actividad dirigida por voluntarios de Générations Mouvement. Es un lugar cálido y acogedor para intercambiar consejos, puntos y patrones, así como risas y debates, todos los lunes de 17.00 a 19.00 h. Tanto si eres principiante como si ya eres un experto con las agujas, ¡cada uno trae su propio hilo!

Gratuito (basta con inscribirse en el vestíbulo rural).

L’événement ATELIER TRICOT Villefort a été mis à jour le 2025-10-07 par 48-OT Mont Lozere