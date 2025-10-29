Atelier Trico’thé Maison des 1000 premiers jours des enfants du 20ème Paris

Atelier Trico’thé Maison des 1000 premiers jours des enfants du 20ème Paris mercredi 29 octobre 2025.

Venez apprendre à tricoter pour l’arrivée de bébé en partageant un moment convivial

autour d’un thé ou d’un café, avec ou sans votre enfant !

Charlotte, infirmière puéricultrice, vous accueille 4 mercredis d’affilée.

Mercredi 29 octobre de 14h30 à 16h30

Mercredi 5 novembre de 14h30 à 16h30

Mercredi 12 novembre de 14h30 à 16h30

Mercredi 19 novembre de 14h30 à 16h30

Vous pouvez venir à un ou à plusieurs des ateliers, avec ou sans vos enfants.

Atelier convivial tricot, thé et parentalité.

Du mercredi 29 octobre 2025 au mercredi 19 novembre 2025 :

mercredi

de 14h30 à 16h30

gratuit

Parents d’enfants de moins de 3 ans.

Public tout-petits et adultes.

Maison des 1000 premiers jours des enfants du 20ème 9, passage des Tourelles 75020 Paris

maison1000jours20@paris.fr