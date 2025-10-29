Atelier Trico’thé Maison des 1000 premiers jours des enfants du 20ème Paris
Atelier Trico’thé Maison des 1000 premiers jours des enfants du 20ème Paris mercredi 29 octobre 2025.
Venez apprendre à tricoter pour l’arrivée de bébé en partageant un moment convivial
autour d’un thé ou d’un café, avec ou sans votre enfant !
Charlotte, infirmière puéricultrice, vous accueille 4 mercredis d’affilée.
Mercredi 29 octobre de 14h30 à 16h30
Mercredi 5 novembre de 14h30 à 16h30
Mercredi 12 novembre de 14h30 à 16h30
Mercredi 19 novembre de 14h30 à 16h30
Vous pouvez venir à un ou à plusieurs des ateliers, avec ou sans vos enfants.
Atelier convivial tricot, thé et parentalité.
Du mercredi 29 octobre 2025 au mercredi 19 novembre 2025 :
mercredi
de 14h30 à 16h30
gratuit
Parents d’enfants de moins de 3 ans.
Public tout-petits et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-29T15:30:00+01:00
fin : 2025-11-19T17:30:00+01:00
Date(s) : 2025-10-29T14:30:00+02:00_2025-10-29T16:30:00+02:00;2025-11-05T14:30:00+02:00_2025-11-05T16:30:00+02:00;2025-11-12T14:30:00+02:00_2025-11-12T16:30:00+02:00;2025-11-19T14:30:00+02:00_2025-11-19T16:30:00+02:00
Maison des 1000 premiers jours des enfants du 20ème 9, passage des Tourelles 75020 Paris
maison1000jours20@paris.fr