Atelier Trico’thé Plélan-le-Petit
Atelier Trico’thé Plélan-le-Petit mercredi 4 mars 2026.
Atelier Trico’thé
Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 16:00:00
fin : 2026-03-04 18:00:00
Date(s) :
2026-03-04
À vos aiguilles !
Un moment chaleureux pour tricoter et papoter, animé par Catherine Bouënard, dix fois championne de France de tricot en vitesse.
Enfants à partir de 7 ans, ados et adultes En accès libre .
Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77
