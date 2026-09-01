AGENDA · Plélan-le-Petit
Atelier Trico’thé Plélan-le-Petit
mercredi 9 septembre 2026 · Plélan-le-Petit
Informations pratiques
Plélan-le-Petit
Atelier Trico’thé
Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 16:00:00
fin : 2026-09-09 18:00:00
Date(s) :
2026-09-09
À vos aiguilles !
Un moment chaleureux pour tricoter et papoter, animé par Catherine Bouënard, dix fois championne de France de tricot en vitesse.
Enfants à partir de 7 ans, ados et adultes .
Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77
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English :
L’événement Atelier Trico’thé Plélan-le-Petit a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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