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AGENDA · Plélan-le-Petit

Atelier Trico’thé Plélan-le-Petit

mercredi 9 septembre 2026 · Plélan-le-Petit

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Médiathèque
Ville
22980 Plélan-le-Petit
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plélan-le-Petit

Atelier Trico’thé

Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 16:00:00
fin : 2026-09-09 18:00:00

Date(s) :
2026-09-09

À vos aiguilles !
Un moment chaleureux pour tricoter et papoter, animé par Catherine Bouënard, dix fois championne de France de tricot en vitesse.

Enfants à partir de 7 ans, ados et adultes   .

Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77 

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English :

L’événement Atelier Trico’thé Plélan-le-Petit a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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