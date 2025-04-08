Atelier Trico’thé Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte
Atelier Trico’thé Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte mardi 18 novembre 2025.
Atelier Trico’thé
Médiathèque de Tourny 8 bis Rue de la Mare Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 15:00:00
fin : 2025-11-18 18:00:00
Date(s) :
2025-11-18
Un atelier pour les amoureux du fil et des aiguilles
Vous aimez tricoter, crocheter ou broder ? La médiathèque de Tourny vous propose de retrouver d’autres amoureux du fil et des aiguilles. Venez avec votre ouvrage en cours, installez vous et tricotons, crochetons ou brodons ensemble. Autour d’un thé ou d’un café, pour échanger des trucs et astuces ou tout simplement papoter.
Entrée libre .
Médiathèque de Tourny 8 bis Rue de la Mare Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 54 71 56 latornatheque@gmail.com
English : Atelier Trico’thé
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Trico’thé Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2025-10-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération