Atelier Tricothèque Médiathèque Intercommunale Emile Vivier La Haye-Pesnel

Atelier Tricothèque

Médiathèque Intercommunale Emile Vivier 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Ce rendez-vous incontournable des amoureux ou novices du tricot ou crochet, nommé Tricothèque , est ouvert à toutes et tous sans conditions d’âge !

Avec un nouveau projet à l’ordre du jour aidez-nous à décorer la Haye-Pesnel !

Tout public Entrée libre. .

Médiathèque Intercommunale Emile Vivier 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Tricothèque

L’événement Atelier Tricothèque La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Granville Terre et Mer