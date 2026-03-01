Atelier Tricothèque Médiathèque Intercommunale Emile Vivier La Haye-Pesnel
Atelier Tricothèque Médiathèque Intercommunale Emile Vivier La Haye-Pesnel samedi 14 mars 2026.
Atelier Tricothèque
Médiathèque Intercommunale Emile Vivier 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Ce rendez-vous incontournable des amoureux ou novices du tricot ou crochet, nommé Tricothèque , est ouvert à toutes et tous sans conditions d’âge !
Avec un nouveau projet à l’ordre du jour aidez-nous à décorer la Haye-Pesnel !
Tout public Entrée libre. .
Médiathèque Intercommunale Emile Vivier 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Tricothèque
L’événement Atelier Tricothèque La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Granville Terre et Mer