Atelier Tricotons ! Limoges mercredi 18 mars 2026.
2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-03-18
fin : 2026-04-15
2026-03-18 2026-04-01 2026-04-15
Envie de vous initier au tricot ou de partager votre expérience et vos savoir-faire ? Rejoignez les équipes de la médiathèque pour un moment convivial à la fin duquel des lectures vous seront offertes par des bibliothécaires.
Prêt de matériel sur place.
2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
