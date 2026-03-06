Atelier Tricotons ! Limoges

Atelier Tricotons !

2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-03-18 2026-04-01 2026-04-15

Envie de vous initier au tricot ou de partager votre expérience et vos savoir-faire ? Rejoignez les équipes de la médiathèque pour un moment convivial à la fin duquel des lectures vous seront offertes par des bibliothécaires.

Prêt de matériel sur place.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

