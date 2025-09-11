ATELIER « TRICOTTHÉ » ADOS ET ADULTES Saint-Brevin-les-Pins
ATELIER « TRICOTTHÉ » ADOS ET ADULTES Saint-Brevin-les-Pins jeudi 11 septembre 2025.
ATELIER « TRICOTTHÉ » ADOS ET ADULTES
272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2025-09-11 14:30:00
fin : 2025-09-23 18:00:00
2025-09-11 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21 2025-09-22 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-25
Venez passer un moment détente autour du tricot, crochet ou broderie, accompagnement, technique, astuces et partage…
Tarif 5€ (boissons et gourmandises incluses)
272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26 contact@laiguilledespins.fr
