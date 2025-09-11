ATELIER « TRICOTTHÉ » ADOS ET ADULTES Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER « TRICOTTHÉ » ADOS ET ADULTES

272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-09-11 14:30:00

fin : 2025-09-23 18:00:00

2025-09-11 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21 2025-09-22 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-25

Venez passer un moment détente autour du tricot, crochet ou broderie, accompagnement, technique, astuces et partage…

Tarif 5€ (boissons et gourmandises incluses)

272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26 contact@laiguilledespins.fr

