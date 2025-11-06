ATELIER TRICOTTHÉ ADOS ET ADULTES Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER TRICOTTHÉ ADOS ET ADULTES

Atelier TricotThé ados et adultes de 14h30 à 18h

Venez passer un moment détente autour du tricot, crochet ou broderie,

accompagnement, technique, astuces, partage

Tarif 5€ (boisson et gourmandises incluses)

.

272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire

