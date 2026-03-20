Atelier Troubadour Le Bourg Valdivienne
Atelier Troubadour Le Bourg Valdivienne dimanche 24 mai 2026.
Atelier Troubadour
Le Bourg Fête médiévale Valdivienne Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
À l’occasion de la fête médiévale de Morthemer, le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe vous propose un atelier en direction du public familial. Pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte.
Réalisation d’une petite marionnette mobile d’un troubadour du Moyen Âge.
Gratuit. Sans réservation. .
Le Bourg Fête médiévale Valdivienne 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine patrimoine@ccvg86.fr
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English : Atelier Troubadour
L’événement Atelier Troubadour Valdivienne a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne