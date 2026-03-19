Atelier Troubles du sommeil Villaines-la-Gonais
Atelier Troubles du sommeil Villaines-la-Gonais mercredi 22 avril 2026.
Atelier Troubles du sommeil
Parking Salle des fêtes Villaines-la-Gonais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Comment dormez-vous ?
Venez échanger sur la qualité de votre sommeil autour d’un atelier ludique et collectif avec une infirmière 14h à 16h Gratuit SUR RESERVATION. Plus d’info et réservation par téléphone 07 43 36 79 95 ou par mail à contact@laregionavossoins.fr
En partenariat avec Institut inter Régional pour la Santé IRSA .
Parking Salle des fêtes Villaines-la-Gonais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 43 36 79 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Troubles du sommeil Villaines-la-Gonais a été mis à jour le 2026-03-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude