Atelier Troubles du sommeil

Parking Salle des fêtes Villaines-la-Gonais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Comment dormez-vous ?

Venez échanger sur la qualité de votre sommeil autour d’un atelier ludique et collectif avec une infirmière 14h à 16h Gratuit SUR RESERVATION. Plus d’info et réservation par téléphone 07 43 36 79 95 ou par mail à contact@laregionavossoins.fr

En partenariat avec Institut inter Régional pour la Santé IRSA .

Parking Salle des fêtes Villaines-la-Gonais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 43 36 79 95

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English :

L’événement Atelier Troubles du sommeil Villaines-la-Gonais a été mis à jour le 2026-03-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude