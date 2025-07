ATELIER TROUVER SA VOIX ET SOIRÉE KARAOKÉ Castanet-le-Haut

lieu dit le Devès Castanet-le-Haut Hérault

Trouver sa Voix : bains sonores, souffle, respiration, explorations vocales + Soirée festive Karaoké Faites chauffer vos cordes vocales

Animation NINI DE LUNE

15h 18h Atelier Trouver sa Voix : bains sonores, souffle, respiration, explorations vocales, expression scénique.

En se laissant guider par la musique et par des techniques simples de souffle et de respiration accessibles à tous, on part à la recherche de sa voix expression de soi pour libérer sa créativité, s’écouter, partager des moments de joie…Chanter élève notre énergie vibratoire…

Tarif adulte 20€ tarif jeunes de 10 à 16 ans 10€

Places limitées, inscription obligatoire, prévoir une tenue confortable

+ Soirée festive Karaoké Faites chauffer vos cordes vocales

Animation NINI DE LUNE

Buvette Assiettes fermières

Animation Anne Silvestre Cagniart de l’association Le Soleil et la Lune 06 82 69 24 21 silvestre.anne@gmail.com .

lieu dit le Devès Castanet-le-Haut 34610 Hérault Occitanie +33 6 82 69 24 21 lafermedudeves@gmail.com

English :

trouver sa Voix »: sound baths, breathing, vocal explorations + Festive Karaoke evening « Faites chauffer vos cordes vocales » (« Warm up your vocal chords »)

NINI DE LUNE » entertainment

German :

« Seine Stimme finden »: Klangbäder, Atem, Atmung, Stimmerkundungen + Festlicher Karaoke-Abend « Wärmen Sie Ihre Stimmbänder auf »

Animation « NINI DE LUNE »

Italiano :

« Trova la tua voce »: bagni sonori, respirazione, esplorazioni vocali + Serata di Karaoke festivo « Riscalda le tue corde vocali »

Intrattenimento « NINI DE LUNE

Espanol :

« Encuentra tu voz »: baños de sonido, respiración, exploraciones vocales + Velada festiva de Karaoke « Calienta tus cuerdas vocales »

Animación « NINI DE LUNE

