ATELIER « TROUVER SA VOIX » ET SOIRÉE KARAOKE Castanet-le-Haut

ATELIER « TROUVER SA VOIX » ET SOIRÉE KARAOKE Castanet-le-Haut samedi 9 août 2025.

ATELIER « TROUVER SA VOIX » ET SOIRÉE KARAOKE

lieu dit le Devès Castanet-le-Haut Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Atelier Trouver sa Voix : bains sonores, souffle, respiration, explorations vocales, expression scénique.

+ Soirée Festive KARAOKE

En se laissant guider par la musique et par des techniques simples de souffle et de respiration accessibles à tous, on part à la recherche de sa voix expression de soi pour libérer sa créativité, s’écouter, partager des moments de joie…Chanter élève notre énergie vibratoire…

Tarif adulte 20€ tarif jeunes de 10 à 16 ans 10€

Places limitées, inscription obligatoire, prévoir une tenue confortable

Animation Anne Silvestre Cagniart de l’association Le Soleil et la Lune (Facebook) 06 82 69 24 21 silvestre.anne@gmail.com

+ Soirée Festive KARAOKE Faites chauffer vos cordes vocales

Animation NINI DE LUNE

Buvette Assiettes Fermières .

lieu dit le Devès Castanet-le-Haut 34610 Hérault Occitanie +33 6 82 69 24 21 lafermedudeves@gmail.com

English :

Trouver sa Voix » workshop: sound baths, breathing, vocal exploration, stage expression.

+ Festive KARAOKE evening

German :

Atelier « Seine Stimme finden »: Klangbäder, Atem, Atmung, Stimmerkundungen, szenischer Ausdruck.

+ Festlicher Abend KARAOKE

Italiano :

Laboratorio « Finding your Voice »: bagni di suono, respirazione, esplorazioni vocali, espressione scenica.

+ Serata KARAOKE di festa

Espanol :

Taller « Encuentra tu voz »: baños de sonido, respiración, exploraciones vocales, expresión escénica.

+ Noche festiva de KARAOKE

L’événement ATELIER « TROUVER SA VOIX » ET SOIRÉE KARAOKE Castanet-le-Haut a été mis à jour le 2025-07-23 par 34 ADT34