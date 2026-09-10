Atelier : tu veux ma photo ?, Espace Média Grand Narbonne, Narbonne

Informations pratiques

Atelier : tu veux ma photo ? Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00 Espace Média Grand Narbonne Aude

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un atelier ludique autour de l’image et de la photographie, mêlant défis visuels, jeux d’observation et épreuves créatives pour s’amuser tout en aiguisant son regard.

Dès 7 ans.

La Verrière, au 1er étage.

Espace Média Grand Narbonne 1 Boulevard Frédéric Mistral, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 04 68 43 40 40 https://mediatheques.legrandnarbonne.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 43 40 40 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@legrandnarbonne.com »}] Sur place ou à emporter, la culture et les loisirs s’offrent à tous les âges et toutes les envies. Vous êtes lecteurs, passionnés de musique, cinéphiles ou tout simplement curieux ? Vous venez seul, en famille, retrouver des amis, assister à un spectacle ? L’Espace Média est un lieu ouvert à tous, il n’est pas nécessaire d’être inscrit pour venir y passer du temps, s’y retrouver, lire sur place, travailler, jouer ou rêver ! Profitez pleinement des services offerts : l’équipe est présente pour tout renseignement sur les collections, les événements en passant par les informations pratiques. Accès gratuit

Un atelier autour des images et de la photo : défis visuels, jeux d’observation et épreuves créatives pour s’amuser tout en développant son regard !

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