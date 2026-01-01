Atelier tufting Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx

Atelier tufting

Médiathèque l’Anima 2 allée du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Le tufting qu’est-ce que c’est ? C’est une technique de tissage apparue dans les années 1970 en Asie qui permet initialement de fabriquer des tapis. Armé.e d’un pistolet, on vient passer des fils de laine à travers une trame pour créer un motif coloré. Comme dans beaucoup de loisirs créatifs, la seule limite est votre imagination !

Le thème de cet atelier créer un tapis en forme de Poké ball, la célèbre balle magique servant à attraper les Pokemon ! Une création unique qui viendra décorer l’espace ado de l’Anima.

De 10h à 12h. Entrée libre. À partir de 10 ans.

Places limitées sur inscription à partir du 20 janvier auprès de la médiathèque. .

Médiathèque l’Anima 2 allée du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96 mediatheque@saintmartindeseignanx.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier tufting Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Seignanx