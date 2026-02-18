Atelier TUP TUP alimentation durable Sévérac
Atelier TUP TUP alimentation durable Sévérac lundi 23 mars 2026.
Salle Antarès Sévérac Loire-Atlantique
Début : 2026-03-23 10:30:00
fin : 2026-03-23 12:00:00
2026-03-23
TUPTUP est un programme d’ateliers pour une alimentation plus durable qui s’adresse aux habitants de la Communauté de Communes Pays de Pontchâteau et Saint-Gildas-des Bois.
Un cycle de 7 ateliers conviviaux pour apprendre à cuisiner autrement, rencontrer des producteurs locaux et imaginer ensemble une alimentation bonne pour la santé… et pour la planète
Un projet porté par Coop IDEAL, ouvert aux habitants de la Communauté de Communes Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois.
Du 12 janvier au 23 mars 2026
Présentation du programme
Visite chez un maraîcher
Ateliers cuisine
Temps d’échange et café papotage
à la Salle Antares à Sévérac (à côté de la salle des sports)
Groupes de 4 à 8 participants, accompagnés par une animatrice tout au long du cycle.
Inscriptions à la Mairie de Sévérac 02 40 88 71 56 .
Salle Antarès Sévérac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
