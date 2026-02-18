Atelier TUP TUP alimentation durable Sévérac

Atelier TUP TUP alimentation durable

TUPTUP est un programme d’ateliers pour une alimentation plus durable qui s’adresse aux habitants de la Communauté de Communes Pays de Pontchâteau et Saint-Gildas-des Bois.

Un cycle de 7 ateliers conviviaux pour apprendre à cuisiner autrement, rencontrer des producteurs locaux et imaginer ensemble une alimentation bonne pour la santé… et pour la planète

Un projet porté par Coop IDEAL, ouvert aux habitants de la Communauté de Communes Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois.

Du 12 janvier au 23 mars 2026

Présentation du programme

Visite chez un maraîcher

Ateliers cuisine

Temps d’échange et café papotage

à la Salle Antares à Sévérac (à côté de la salle des sports)

Groupes de 4 à 8 participants, accompagnés par une animatrice tout au long du cycle.

Inscriptions à la Mairie de Sévérac 02 40 88 71 56 .

Salle Antarès Sévérac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

