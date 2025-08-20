Atelier typographie bois Saint-Lô

Atelier typographie bois Saint-Lô mercredi 20 août 2025.

562 Rue Jules Vallès Saint-Lô Manche

Début : 2025-08-20 14:30:00

fin : 2025-08-20 16:30:00

2025-08-20

À l’aide de grosses lettres en bois, venez expérimenter la composition en miroir, et imprimer à la façon des typographes d’autrefois. Encrez votre composition manuellement, puis passez le rouleau pour presser le tout et obtenir une impression artisanale.

Sur réservation. .

562 Rue Jules Vallès Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 55 60 00 museetypographiquelerachinel@gmail.com

English : Atelier typographie bois

