Atelier typographie bois Saint-Lô mercredi 20 août 2025.
562 Rue Jules Vallès Saint-Lô Manche
Début : 2025-08-20 14:30:00
fin : 2025-08-20 16:30:00
2025-08-20
À l’aide de grosses lettres en bois, venez expérimenter la composition en miroir, et imprimer à la façon des typographes d’autrefois. Encrez votre composition manuellement, puis passez le rouleau pour presser le tout et obtenir une impression artisanale.
Sur réservation. .
562 Rue Jules Vallès Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 55 60 00 museetypographiquelerachinel@gmail.com
English : Atelier typographie bois
