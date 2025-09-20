Atelier typographie : réalisation d’une carte postale Centre International de Séjour Lamourelle Carcassonne

Atelier typographie : réalisation d’une carte postale Centre International de Séjour Lamourelle Carcassonne samedi 20 septembre 2025.

Atelier typographie : réalisation d’une carte postale 20 et 21 septembre Centre International de Séjour Lamourelle Aude

Gratuit. Sur réservation. Maximum 10 personnes par atelier. À partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La maison Lamourelle est un lieu exceptionnel dans la ville de Carcassonne.

Venez découvrir les savoir-faire artisanaux de la fabrication du livre en participant à un atelier d’initiation à la typographie, au cours duquel vous réaliserez une carte postale.

Vous serez guidés par les animatrices de l’Atelier du Livre.

Centre International de Séjour Lamourelle 20 avenue Pierre Semard, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 04 68 26 00 88 http://www.cis-lamourelle.org [{« type »: « phone », « value »: « 0468260088 »}, {« type »: « email », « value »: « reception@cis-lamourelle.org »}] Le Centre International de Séjour Lamourelle se situe au bord du Canal du Midi, face à la bastide, dans une bâtisse de style Art nouveau entièrement restaurée à laquelle a été adjoint un bâtiment neuf pour l’hébergement.

Il propose aussi un tiers lieu culturel unique qui accueille des artistes en résidence, des expositions ainsi que l’Atelier du livre et bien d’autres activités culturelles et artistiques.

© PEP11